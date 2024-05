Abbigliamento, oggetti per la casa e vintage al mercatino del circolo Due Ponti Sporting Club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata all'insegna dello shopping e dello svago. Sabato 11 maggio, dalle 10 alle 19 torna il mercatino, “May Market”, presso il circolo “Due Ponti Sporting Club” (via Due Ponti 48 A) a Roma. Saranno presenti tanti espositori con abbigliamento, borse, gioielli, arredamento per la casa. Negli stand non mancheranno oggetti realizzati con materiali riciclabili o fatti a mano. Ad accogliervi Adele e Lucy, che ripropongono anche quest'anno capi di abbigliamento orginali, vintage e usato in ottimo stato a prezzi vantaggiosi per dare vita a oggetti del passato.Potrete trovare accessori moda di tendenza, montagne di cappelli per l'estate, infradito in cuoio, sandali gioiello, borse per il mare e abiti lunghi da indossare nella stagione estiva"Abbiamo deciso di riproporre questo appuntamento - dice Adele Attisani, una delle due organizzatrici - per favorire lo shopping di capi originali a prezzi imbattibili, fa sempre piacere comprare cose belle e risparmiare. Per chi volesse poi restare a pranzo, c'è il ristorante con piatti per tutti i gusti, vi aspettiamo, non mancate!".