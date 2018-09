Stupro al Viminale, il piano sicurezza è un flop: Roma ancora ferma ai bandi

di Camilla Mozzetti

Roboante nel nome, effimero nella sostanza. Eccolo il Piano sicurezza per Roma promesso dal Campidoglio e volto a garantire un maggior controllo del territorio per arginare l'escalation di violenze e aggressioni: l'amministrazione comunale è ancora ferma agli avvisi di gara per dotare la città di strumenti di sorveglianza. Tradotto? Le nuove videocamere intelligenti, ad esempio, annunciate quasi un anno fa devono ancora arrivare e quelle integrate con hotel, negozi e ristoranti sembrano un lontano ricordo. Lo si intuisce...