Speraggio è appena arrivato e i social si scatenano

Speraggio è appena arrivato in piazza Venezia, il Campidoglio annuncia l'avvio dell'allestimento e i social subito si scatenano. Vuoi perché l'abete è arrivato “smontato”, come era già stato preannunciato, con i rami tagliati per essere ora “riattaccati”, vuoi anche per questioni quasi d'affetto. C'è chi rievoca Spelacchio, chi ora parla di “Spinocchio” e chi di “Spezzacchio” e chi ancora “Spezzaggio”.

C'è chi fa il raffronto con New York e Parigi. Chi sollecita scherzosamente una “benedizione” da parte del Vaticano. C'è chi suggerisce di avanzare a Donald Trump uno scambio con l'abete già scintillante al Rockfeller Center.

E c'è chi invita a non ridere e ad attendere l'albero come verrà...

