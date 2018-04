Bilancio Campidoglio, consiglieri M5S contro assessore Lemmetti: così non lo votiamo

di Simone Canettieri

«Eh no: ora basta, caro Lemmetti, hai rotto! Noi questa variazione di bilancio non te la votiamo, anzi te la voti da solo, vediamo cosa ti inventi». Sala delle Bandiere, metà pomeriggio, seduta del consiglio comunale interrotta. A porte chiuse la maggioranza M5S circonda l'assessore al Bilancio. Lo processa. Gli punta il dito contro: tu, tu, tu. Le minacce non sono velate. «Ti eri impegnato di prevedere dei fondi per il trasporto disabili, invece qui ci sono solo i soldi per Roma Metropolitane. Pensi che siamo...