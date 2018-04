di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Triplicare i controlli contro chi si rifiuta di rispettare le regole della raccolta differenziata. Far scendere in campo anche le guardie ecologiche volontarie. Analizzare i dati della spazzatura gettata, per trovare chi sta barando e chiedergli spiegazioni. Sono i tre filoni d'azione dell'Ama e dell'assessorato all'Ambiente per evitare che il nuovo sistema di raccolta differenziata che partirà nei Municipi VI (Tor Bella Monaca) e X (Ostia) faccia aumentare il fenomeno dei pendolari dei rifiuti, coloro che buttano...