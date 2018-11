Piste ciclabili, Raggi: «Procedono i lavori sulla Nomentana»

«Stanno andando avanti i lavori sulla ciclabile Nomentana, nella zona nord est della città. Il cantiere procede nel rispetto della tabella di marcia per completare i 4 chilometri di tracciato fino a via Valdarno: i lavori, partiti da Porta Pia, sono arrivati fino a viale XXI Aprile». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.



«Quest'opera è un intervento fortemente voluto dai cittadini, un progetto che per anni è rimasto solo su carta e che noi stiamo realizzando. L'opera consentirà il collegamento di diversi quadranti della nostra città e amplierà la rete di ciclabili, disegnando una nuova mobilità per Roma», conclude.