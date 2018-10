​Bimba africana morosa, Raggi: «Nome sul sito del Comune? Inaccettabile, accerteremo responsabilità»

Virginia Raggi interviene sul caso della bimba africana di 9 anni il cui nome è stato pubblicato sul sito del Campidoglio nonostante la sua minore età, poiché "morosa" nel pagamento dei bollettini della mensa scolastica. Una vicenda che il sindaco definisce

La pubblicazione dell’atto sul portale web di Roma Capitale, in cui vengono riportati i dati sensibili di una bambina, costituisce una grave violazione della privacy e della tutela dei minorenni. Il documento è stato inserito sull’albo pretorio da parte degli uffici del Municipio VIII

in una nota. E ancora:

Condanniamo con fermezza ogni azione che possa, in qualche modo, ledere i diritti di minorenni o generare qualsiasi forma di discriminazione. L’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio Jacopo Marzetti stanno lavorando in forte sintonia per sviluppare iniziative e percorsi che rafforzino tutele e diritti

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«inaccettabile», annunciando di aver avviato «accertamenti finalizzati a individuare precise responsabilità».LEGGI ANCHE», dice Raggi