Ballottaggi, con Caudo il Pd prende Montesacro: «Primo passo verso il Campidoglio»

«La coalizione di centrosinistra ha raccolto al ballottaggio più voti in termini assoluti del 10 giugno. Ma qualche voto del M5S credo di averlo preso già al primo turno... Abbiamo messo in campo un'operazione politica ovviamente più ampia del municipio», dice Caudo che non esclude un futuro impegno «in grande» per Roma, magari in Campidoglio. «Siamo in viaggio e questo è il primo passo, l'impronta per dare speranza alla città. Siamo partiti dal municipio perché pensiamo che la politica parta dai territori», dice.



Quindi un commento sulla caduta di Marino. «Il fatto che quello sia stato un errore non deve dare adito ad atteggiamenti pregiudizialmente ostili, ma richiede soprattutto nella dirigenza del PD risposte politiche. Nella mia candidatura c'è già un passo in questa direzione, noi vinciamo se guardiamo avanti e non indietro, se si pensa all'interesse della città con la consapevolezza che c'è bisogno di tutti». «Io ho le mie ferite ma sono interessato di più al progetto politico e se per affermarlo devo fare le primarie le faccio e mi conquisto il diritto di una candidatura più ampia e più larga e lo faccio con il PD che ringrazio per aver costruito questa possibilità. Tutti dobbiamo guardare all'interesse della città, non impuntarci sulle questioni personali ma senza dimenticare nulla di quanto è successo», conclude.

«Nel Lazio in queste elezioni siamo in controtendenza. Il centrosinistra, sul modello vincente di Zingaretti, ha trionfato nel III Municipio, a Velletri, Fiumicino e Santa Marinella. Ad Aprilia e a Formia hanno vinto sindaci di liste civiche vicini alle nostre posizioni. Piccole soddisfazioni considerata la sconfitta nazionale del Partito Democratico, ma qui nel Lazio si vince e si tiene, anche bene. C'è poi da considerare che, per la prima volta, nei ballottaggi i voti dei 5Stelle non si sono sommati a quelli della destra. Probabilmente Salvini inizia a far paura anche ai grillini».

«Il Campidoglio? Siamo in viaggio, abbiamo fatto il primo passo»: risponde così il neo presidente eletto deldiGiovanni, ex assessore della giunta Marino. Una vittoria che spicca nella débâcle generale del Pd ai ballottaggi di ieri. «Effetto», come è stato sottolineato da più parti, ma anche un modello a cui ora guarda tutto Largo del Nazareno per rilanciare il partito. Perché la vittoria dem a Montesacro è accompagnata nel Lazio da quelle a Fiumicino, Velletri e Santa Marinella.