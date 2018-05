Roma, Ama nel caos: via l'assessore Gennaro, stop a nuove assunzioni

di Simone Canettieri

Ma rimaniamo amici. Con un copione ormai collaudato - il Campidoglio organizza solo conferenza stampa di commiato degli assessori senza presentare mai i nuovi - Virginia Raggi annuncia l'ennesima uscita dalla sua giunta. Questa volta è toccato ad Alessandro Gennaro, mister Partecipate. «Si tratta di una sua scelta presa in totale autonomia», specifica appunto la grillina per spiegare che non si sono lasciati male. Ma rimasti amici. Dietro all'uscita di scena del successore di Colomban ci sono un paio di...