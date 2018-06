Allarme cani e gatti randagi: piano del Comune: veterinari in strada

di Camilla Mozzetti

Non è ancora emergenza ma potrebbe diventarlo: cani e gatti randagi che vagano per Roma e che rappresentano una minaccia per la salute pubblica poiché quasi sempre non sono vaccinati. E quindi trasmettono e diffondono nell'ordine: patologie, zecche e pulci. Il Campidoglio corre ai ripari e va alla ricerca di medici veterinari che possano aiutare l'amministrazione nella gestione e nella cura dei cani e gatti randagi che non sono affatto pochi. Pur in assenza di un censimento aggiornato, tra il 2015 e il 2016 le varie Asl...