Roma, l'autobus 912 si rompe e blocca il quartiere Monte Mario, i residenti furiosi: «Con le scuole aperte cosa sarebbe successo?»

Ad inaugurare le imminenti festività natalizie di Roma, ci ha pensato l’autobus 912, che questa mattina ha deciso di deliziare gli abitanti di Monte Mario con una sorpresa inconsueta. Una giornata “No” per il quartiere: alle ore 7.30, l’autobus ha riportato un guasto al motore, fermandosi in mezzo alla strada – di fronte al supermercato “Tigre” – e bloccando conseguentemente via Augusto Conti. I disagi causati non sono stati pochi, anzi l’intero quartiere è rimasto fermo per tre lunghe ore, aspettando la riparazione del mezzo di trasporto.

Per ovviare a questo problema, la segnaletica stradale è venuta momentaneamente meno; i residenti, al fine di raggiungere via Pietro Paolo Vergerio e uscire da quell’ingorgo improponibile, hanno dovuto percorrere contromano via Achille Mauri.

Il terribile traffico generatosi ha fatto riflettere i cittadini: «Cosa sarebbe successo se oggi le scuole fossero state aperte?», le proteste dei residenti.

Certamente, in questa situazione la sosta delle macchine in entrambi i lati della strada, che riduce lo spazio di circa 4 metri, non ha giovato all’impresa di far sgomberare l’area. Ma tutto bene quel che finisce bene, no? Purtroppo no, non in questo caso. Nonostante l’intervento dell’assistenza Atac, l’autobus non è stato riparato, bensì trainato via.

Inferociti i residenti della zona che hanno constatato forte negligenza e superficialità nel controllo meccanico effettuato: a causa di questa problematica mattutina, che è terminata solamente dopo le ore 11.30 – con la riapertura della strada – molti abitanti del quartiere hanno tardato sul posto di lavoro. Tra clacson e lamentele, la mattinata è iniziata nel peggiore dei modi.