Unitalsi a Santa Rufina: i volontari, una risorsa preziosa

RIETI - Nella domenica in cui la Chiesa ricorda la parabola del buon pastore, la parrocchia di Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, ha accolto il gruppo dell’Unitalsi di Rieti, in una delle consuete uscite sul territorio.

In programma prima una messa nella chiesa di Santa Maria del Popolo e a seguire un pranzo, cucinato e servito al centro pastorale, alla presenza del parroco don Luciano Petrea, dell’assistente spirituale dell’Unitalsi, don Franco Angelucci e della presidente Veronica Rinaldi.



La sottosezione reatina dell’Unitalsi si trova in via Cintia 96 ed è aperta tutti i giovedì dalle 16 alle 18. Risponde al numero di telefono 0746 25 36 81 e cerca volontari che possano essere disponibili a dedicarsi amorevolmente e responsabilmente ai malati e a chi è più solo.



I volontari sono la più grande risorsa dell’associazione che, dal 1903 è alimentata dall’operosità gratuita di chi si impegna per organizzare, accompagnare, assistere durante i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose di aiuto.



A Santa Rufina i preziosi volontari si sono trasformati anche in abili cuochi, preparando tonnarelli alla boscaiola, arrosto di vitello al forno con patate e tanti dolci.



La prossima destinazione dell’associazione sarà Antrodoco, poi ci saranno le uscite per il Corpus Domini e per l’immancabile processione di Sant’Antonio.