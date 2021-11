Under 19: primi successi per Poggio Mirteto e Passo Corese, ok Cantalice

RIETI – Si chiude un altro fine settimana nel quale si sono giocate le sfide della settima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e del quinto turno dell’Under 19 provinciale (Roma, raggruppamento A). Prime vittorie della stagione per Poggio Mirteto e Passo Corese in un weekend in cui, tra le squadre reatine, trova i tre punti anche Cantalice.

Under 19 regionale B (girone B)

Tra le mura amiche, Poggio Mirteto (4 punti) ottiene il primo successo stagionale contro il Circolo Canottieri Roma (11), sconfitto 2-1. Per la squadra sabina, decisiva la doppietta di un Fabi in gran forma. «Abbiamo giocato una gara perfetta – dichiara il tecnico dei mirtensi, Francesco D’Amico – Sono molto contento per i ragazzi, che sicuramente hanno meritato i tre punti. Contro una bellissima squadra, ricca di individualità di livello, ci siamo sacrificati tantissimo e, con grande spirito e un eccezionale bomber Fabi, siamo riusciti ad avere la meglio. Ringrazio davvero i miei giocatori, ai quali do tutto il merito per questo importante risultato».

Sorride anche Cantalice (10), che supera 2-1 i padroni di casa del Guidonia (3) grazie ai gol di Mastroiaco e Battisti. Piero Lunari, allenatore dei vincitori: «Dopo aver subito a freddo il gol degli avversari, non ci siamo scoraggiati e siamo riusciti a trovare presto il pari. In seguito, con grande cuore, abbiamo ribaltato il risultato su punizione al termine della prima frazione. Nella ripresa, abbiamo sfiorato più volte il 3-1, ma poi l’arbitro ha espulso, a mio avviso erroneamente, il nostro portiere per fallo da ultimo uomo. Questo episodio ha portato il difensore Dionisi a schierarsi tra i pali e ci ha spinto a difenderci il più possibile. Gli avversari hanno poi sbagliato un rigore, ma, in generale, siamo stati molto bravi a concedere poche occasioni in inferiorità numerica. Pertanto, devo rivolgere tanti complimenti a tutti i miei giocatori, che hanno meritato e ricercato fino alla fine la vittoria».

Continua, invece, il periodo nero per l’Alba Sant’Elia (ultima a quota 1), travolta 5-0 dagli ospiti del Fiano Romano (16).

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Passo Corese – Mentana squadra B 3-2: primo successo prezioso per i bianconeri, a segno con Melilli, Mazurczyk e Thau.

Città di Fiano – Ginestra 2-2: per gli ospiti, guidati da mister Mirko Manganaro, doppietta di Tulli.

Velinia – Prima Porta 1-3: l’unica rete della formazione di casa è ad opera di Giacomini.

Futbol Montesacro – Accademia Calcio Sabina 2-0

Fiamignano Equicola – Santa Lucia 0-7

Tor Lupara – Pro Fiano 4-1

Classifica (da cui è fuori Mentana squadra B)

Santa Lucia 12; Tor Lupara, Pro Fiano 10; Prima Porta, Accademia Calcio Sabina 9; Futbol Montesacro 8; Passo Corese, Ginestra 4; Città di Fiano 2; Velinia, Fiamignano Equicola 0