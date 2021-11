Under 15 e 14: successi per Cantalice, Rieti e Poggio Mirteto

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:55

RIETI – Tra vittorie convincenti e gare ricche di emozioni, nel fine settimana si sono giocate le gare del terzo turno dei campionati Under 15 e 14 regionali (gironi B) e della prima giornata dell’Under 15 provinciale (Rieti, raggruppamento unico). Prestazioni molto positive per i due gruppi allestiti da Cantalice, così come per Rieti e Poggio Mirteto.

Under 15 regionale – girone B

Successo prezioso fuori casa per Cantalice (6 punti), che espugna, con il risultato di 2-0, il campo di Tor Sapienza (3). Decisivi i gol di Attorre e Santilli. «I ragazzi sono scesi in campo con la giusta determinazione – dichiara il collaboratore tecnico, Daniele De Massimi - lottando su ogni pallone e andando in vantaggio meritatamente a metà primo tempo. Nella ripresa il copione non è cambiato: siamo stati sempre pronti e reattivi nel recupero palla, portandoci poi sul raddoppio. Negli ultimi cinque minuti ci siamo rilassati, rischiando qualcosina, ma faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione e la voglia fin da subito di fare bene».

Under 14 regionale – girone B

Vittoria tra le mura amiche per Cantalice (7), che supera 3-1 l’Achillea (1) con reti di Leonardi, Cornacchiola e Tulli. Massimo Muratori, collaboratore tecnico dei padroni di casa: «Siamo molto soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi. Dopo un avvio non molto convincente, siamo subito riusciti ad imporci, riprendendo bene in mano il gioco. Molte occasioni sia nel primo tempo sia nel secondo. I ragazzi hanno applicato concretamente tanti principi di gioco e sono arrivati alla realizzazione dei gol dopo interessanti manovre. Siamo molto fiduciosi per il futuro perché notiamo settimanalmente una crescita continua da parte del gruppo e del nostro staff. Faccio quindi complimenti sinceri a tutti per una prestazione in cui è emersa una grande reazione e maturità».

Under 15 provinciale – Rieti (girone unico)

Sporting Rieti – Poggio Mirteto 0-8: tre gol di Petrini e due di Sechi si sommano alle reti di Api, Chini e Rinalduzzi.

Vigor Rignano – Rieti 3-5: per gli ospiti, tripletta di Conti e doppietta di Rossi.

Passo Corese – Velinia: 1-1: il gol dei padroni di casa è ad opera di Marcotulli, mentre la rete degli ospiti è realizzata da Mannetti.

Accademia Calcio Sabina – Nomentum 1-5: inutile, per gli sconfitti, la rete di Piccarozzi.

Le gare Pro Calcio Studentesca – Cantalice e Pro Fiano – Msg Rieti sono state rinviate rispettivamente al 10 e al 17 novembre.