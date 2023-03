U18: sconfitta esterna per Poggio Moiano contro la Don Gaspare Bertoni. Fasciolo: «Mai stati in partita»

RIETI – Fine settimana amaro per l’Under 18 del Poggio Moiano, battuta 1-0 in trasferta dalla Don Gaspare Bertoni nella sfida valevole per la 23°giornata del campionato regionale (girone B). Nonostante la sconfitta di sabato pomeriggio non abbia messo a repentaglio la sesta posizione in classifica con 32 punti, la squadra sabina è apparsa piuttosto sottotono e quasi sempre in difficoltà nell’esprimere al meglio il proprio calcio.

«Abbiamo sicuramente meritato il ko – confessa il tecnico Thomas Fasciolo – Purtroppo i ragazzi non sono mai stati in partita, soprattutto dal punto di vista mentale. Su questo, quindi, lavoreremo fin da subito, approfittando anche del turno di riposo che osserveremo nel weekend in arrivo».

Il prossimo impegno ufficiale del Poggio Moiano è infatti in programma per domenica 2 aprile alle 16:00 sul campo del Colle Salario, avversario ostico che attualmente occupa il quarto posto a quota 35.

La classifica aggiornata del girone B

Tor di Quinto 57

P.C Aurelio, Spes Montesacro 46

Colle Salario, Cesano 35

Poggio Moiano 32

Accademia Calcio Roma 30

Virtus Trevignano 27

Circolo Canottieri Roma 25

Don Gaspare Bertoni 24

Atletico Roma Nord 16

Real Campagnano 8

Academy SVS Roma, Olimpus Roma 6