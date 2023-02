U17: Poggio Mirteto tiene salda la vetta, sempre in agguato Nuova Rieti e Grifo Academy. Risultati e commenti

RIETI – Poggio Mirteto domina e mantiene la vetta, ma Nuova Rieti e Grifo Academy continuano ad inseguire rimanendo ad un passo dal primo posto. Con questa situazione di classifica si è chiusa nel weekend la dodicesima giornata del campionato Under 17 provinciale, finora ricco di emozioni e senz’altro interessante.

Le sfide del dodicesimo turno nel dettaglio (turno di riposo osservato dal Mentana 1947)

Tra le mura amiche, un ottimo Poggio Mirteto travolge 8-1 Poggio Moiano grazie a cinque gol di un ispiratissimo De Santis e ad una tripletta di Cristofanelli. Per gli ospiti, autori comunque di una coraggiosa prestazione, rete della bandiera firmata da Paoletti. «Mettendo da parte il risultato – spiega il mister degli sconfitti Maurizio Marcelli – i ragazzi hanno giocato un primo tempo all'altezza della situazione soprattutto a centrocampo. Tuttavia, nulla abbiamo potuto contro due loro punte dall’alto livello tecnico. In ogni caso sono piuttosto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra che, dall’inizio alla fine, ha continuato a fare la propria partita e a mantenere il giusto entusiasmo. Spero che il tempo non solo ci aiuti a migliorare, ma anche a conservare umiltà e spirito di sacrificio».

Match a senso unico a Santa Rufina tra Pro Calcio Studentesca e Nuova Rieti, con gli amarantocelesti che si impongono con un pesante 15-1. Per il gruppo di mister Luigi Masci, al momento secondo a -2 dalla capolista e con una gara da recuperare, triplette di Cervelli e Del Sole, doppiette di Iacoboni, De Marco e Cenciarelli e gol di Gunnella, Rossi e Marioni. Per i padroni di casa, inutile la rete di Inches.

Vittoria di ampio respiro pure per la Grifo Academy, terza a pari punti con la Nuova Rieti e reduce da un 6-0 sul campo piuttosto ghiacciato del Velinia. Per i romani, a segno diversi giocatori: Piermarini (2), Pinto, Diagne, Mane e Perinelli. «Bellissima prova su un terreno di gioco non in buone condizioni – racconta il tecnico della Grifo Academy Roberto Bisonni – Dopo aver chiuso il primo tempo sul 4-0, nella ripresa ho potuto dare spazio anche a chi aveva finora giocato di meno. Continuiamo così!»

«Partita da archiviare immediatamente – dice l’allenatore del Velinia Simone Marchetti – Peccato per come è andata a finire, visto che nei primi dieci minuti abbiamo colpito una traversa per poi sprecare un’occasione veramente ghiotta davanti alla porta».

Festival del gol tra Passo Corese e Città di Rieti che chiudono sul 2-2 una piacevole sfida di metà classifica. Per i bianconeri gol di Maurizi e Marra, ribattuti dalle reti di Buonomi e Sgavicchia. «Premesso che dovremo lavorare ancora a fondo su distrazioni che ci risultano fatali, sono contento della reazione e del carattere del mio gruppo – dice il mister coresino Daniele Guiso – Abbiamo, infatti, trovato il pareggio definitivo proprio agli sgoccioli della partita, dimostrando una buona tenuta mentale».

«Abbiamo dato seguito alle ultime prestazioni con una partita giocata bene e che meritavamo di vincere – replica il capitano e marcatore Leonardo Buonomi – Il terreno e soprattutto il vento non ci hanno permesso di esprimere al meglio le nostre qualità tecniche, a differenza degli avversari che fanno della fisicità il proprio punto di forza. Fa rabbia aver preso il gol del pareggio a tempo scaduto su punizione, ma dobbiamo essere sicuri delle nostre potenzialità e continuare sulla nostra strada. Essere il capitano di un gruppo così forte ed unito è per me un grande privilegio e motivo d'orgoglio. Sono poi contento di aver segnato perché venivo da un infortunio che mi ha tenuto un mese lontano dal campo».

Infine, si chiude sempre sul 2-2 lo scontro fra Palombara e Accademia Sabina. Per i padroni di casa, gol del 2007 Cipolla insieme a Taschetti. «Grandissima prova da parte dei miei giocatori – spiega l’allenatore del Palombara Umberto Marchionni – Dopo un primo tempo in cui abbiamo sprecato parecchio, nella ripresa siamo riusciti ad andare addirittura sul 2-1, esprimendo veramente un buon calcio. Dubbio il rigore che ha portato l’Accademia al pareggio e in generale arbitraggio un po’ da rivedere. In ogni caso, desidero ringraziare la formazione ospite per i complimenti nei nostri confronti a fine gara».

Classifica aggiornata

Poggio Mirteto 27

Nuova Rieti, Grifo Academy 25

Mentana 1947: 18

Accademia Calcio Sabina 17

Passo Corese 16

Città di Rieti, Palombara 14

Velinia 7

Poggio Moiano 4

Pro Calcio Studentesca 3