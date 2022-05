U17: Cantalice ottiene la salvezza matematica. U16: torna a vincere il Rieti

RIETI - Come sono andate le partite dei campionati Under 17 e 16 a livello regionale e provinciale? Facciamo il punto delle gare giocate nel weekend dalle squadre reatine.

Under 17 regionale - girone B - XXIII giornata

È ufficiale: Cantalice (ottavo a 29 punti) è salvo. Il verdetto arriva dopo l'8-0 rifilato agli ospiti del Grifone Gialloverde (1), grazie alla doppietta di Campanelli e ai gol di Penta, Volpicelli, Cosentini, Ceccarelli, Iacoboni e Miluzzi.

Soddisfazione per il tecnico Stefano Lotto, che commenta così il match: «Con la vittoria del fine settimana, abbiamo coronato la nostra impresa, salvandoci e regalando di nuovo la categoria regionale alla nostra società. Parlo di impresa perché, quando sono subentrato a dicembre, questo gruppo aveva racimolato un punto in sette gare. Complimenti, quindi, illimitati ai miei ragazzi, che, dal mio arrivo, si sono subito messi a disposizione, trovando insieme la soluzione per uscire da una situazione molto difficile. Ci tengo, infine, a ringraziare l'intera Polisportiva Cantalice per la fiducia nei miei confronti».

Under 16 regionale (girone B) - XXIII giornata

Non va oltre l'1-1 il Cantalice ospite del Settebagni (17). Per i biancorossi, a segno con Faraglia su un calcio di punizione leggermente deviato dalla difesa avversaria, rimane saldo il secondo posto con 53 punti. «Abbiamo interpretato bene una gara difficile, contro un avversario fin troppo aggressivo - dichiara il mister reatino Luigi Masci - Dopo l'iniziale svantaggio, siamo riusciti con coraggio a pareggiare, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una rimonta che sarebbe stata preziosa. Purtroppo, a tre giornate dalla fine, la Spes Montesacro è avanti di 9 lunghezze, per cui la prima posizione è diventata quasi impossibile. Tuttavia, siamo soddisfatti della grande stagione che abbiamo fatto: i ragazzi sono cresciuti molto, cimentandosi con una categoria senz'altro complicata».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XVII giornata

Amatrice - Poggio Moiano 2-4: importante successo per la formazione sabina, ora a - 1 dalla vetta occupata da Fidene. Decisive le doppiette di Ballerini e Fasciolo. Dall'altra parte non bastano le reti di Bucci e Baccari.

Ko per 3-1 sia per Poggio Mirteto in casa di Palombara, sia per l'Accademia Calcio Sabina contro gli ospiti del Fidene. Nel primo incontro l'unico gol è firmato da Carosi, nell'altro da Colafigli.

Termina, invece, 1-1 la gara tra Sant'Angelo Romano e Sporting Rieti, a segno con Di Battista.

Nomentum - Brictense 0-0

Riposo per Riano

Classifica

Fidene 36; Poggio Moiano 35; Palombara 34; Sant'Angelo Romano 32; Riano 27; Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti, Nomentum 18; Poggio Mirteto 9; Amatrice 7; Brictense 6

Under 16 provinciale - Roma (girone C) - XIX giornata

Nel weekend di riposo per Passo Corese (quinto a 24), il Rieti (9 punti) torna a vincere: contro gli ospiti del Fidene (23), gli amarantocelesti si impongono 2-1 in rimonta grazie alle reti di Rossi e Lucentini. Molto felice è l'allenatore Massimo Aluffi, desideroso di sottolineare che sono i ragazzi i veri artefici della vittoria, dato che ognuno di loro ha dimostrato di far parte di un gruppo coeso e mai stanco di imparare.