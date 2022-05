U17 e 16, per Cantalice una giornata da incorniciare, ok anche Poggio Moiano, Accademia e Sporting

RIETI - Con un altro weekend alle spalle, ripercorriamo i risultati delle squadre reatine nei campionati regionali e provinciali Under 17 e 16.

Under 17 regionale (girone B) - XXIV giornata

Tra le mura amiche, Cantalice (settimo a 32 punti) supera 2-1 la Spes Artiglio (30) grazie ai gol di Braconi e Ceccarelli. Stefano Lotto, tecnico dei vincitori, commenta così il match: «Nonostante l'obiettivo salvezza sia stato raggiunto, i ragazzi hanno ancora voglia di vincere e fame di risultati positivi. Dopo un avvio un po' contratto, la squadra è salita di tono, cambiando velocità nelle giocate e riuscendo a ribaltare la partita. A due giornate dal termine della stagione, la classifica si fa interessante ed è una grande soddisfazione aver guadagnato tante posizioni».

Under 16 regionale (girone B) - XXIV giornata

Enorme soddisfazione per Cantalice, che piega 1-0 i padroni di casa del Futbolclub (33) e ottiene il secondo posto matematico, al momento occupato con 56 punti. Per il successo di questo fine settimana, decisiva la rete di De Marco. Tanta felicità emerge anche dalle parole del tecnico degli ospiti, Luigi Masci: «Desidero ringraziare i ragazzi per il loro lavoro straordinario, la società, nelle persone del direttore Eusebio Dionisi, del direttore tecnico Stefano Furlan e del responsabile organizzativo Stefano Valentini. Ringrazio allo stesso tempo la segreteria, tutti coloro che ruotano intorno alla realtà Cantalice e, in particolare, Federico Dionisi e suo padre Dino, che permettono a tanti ragazzi di fare uno sport che li appassiona e che li può far crescere. In merito alla gara, abbiamo giocato molto bene dal punto di vista tecnico, passando in vantaggio dopo 25 minuti con un gran gol di De Marco che, con impegno e dedizione, quest'anno è migliorato tantissimo. Dedichiamo questa vittoria al nostro giocatore Petrini, che, durante il match, si è infortunato subendo la frattura del radio. A lui gli auguri di pronta guarigione».

Under 17 provinciale - Rieti (girone unico) - XVIII giornata

Ottimo successo casalingo per il Poggio Moiano di mister Thomas Fasciolo: i sabini, secondi a - 1 dalla vetta, si impongono 3-0 ai danni di Palombara con i gol di Nobili, Thomas Villani e Paoletti.

Prezioso risultato esterno per l'Accademia Calcio Sabina, vincitrice 3-0 contro Sant'Angelo Romano. Determinanti le reti di Colafigli (2) e Ducci.

Sorride anche lo Sporting Rieti, vincitore 4-3 in casa contro Riano. Per i ragazzi del tecnico Toni Tempesta, due gol di Leonetti che si sommano alle realizzazioni di Cardarelli e Bianchetti.

Brictense - Amatrice 4-0

Fidene - Nomentum 13-0

Turno di riposo per Poggio Mirteto.

Classifica

Fidene 39; Poggio Moiano 38; Palombara 34; Sant'Angelo Romano 32; Riano 27; Accademia Calcio Sabina, Sporting Rieti 21; Nomentum 18; Poggio Mirteto, Brictense 9; Amatrice 7

Under 16 provinciale - Roma (girone C) - XX giornata

Complici molte indisponibilità e alcuni importanti errori, il Rieti (penultimo a 9) cade 3-0 sul campo dell'Accademia Sporting Roma (seconda a 41). Lo stesso risultato negativo riguarda Passo Corese (settimo a 24), in questo caso battuto 3-0 in trasferta da Sant'Angelo Romano (14). In occasione della ventunesima giornata che si giocherà nel turno infrasettimanale, i bianconeri torneranno in campo oggi pomeriggio contro gli ospiti del Nomentum (23), mentre il Rieti dovrà attendere giovedì per scontrarsi con il San Michele Sporting Club (-1) di fronte al proprio pubblico.