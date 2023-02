U15: quattro squadre padroni del torneo e in lotta per il primato. Risultati e commenti

RIETI - Terminato nel weekend un altro turno del campionato Under 15 provinciale, Accademia Sabina, Nuova Rieti, Poggio Moiano e Pro Fiano sono le squadre che, dopo 14 giornate, si ritrovano padroni della competizione. Una lotta testa a testa per le quattro compagini, distanti una lunghezza l'una dall'altra e lontane più di dieci punti dalle altre compagini del torneo, che continuano comunque a crescere e a migliorare il più possibile il proprio piazzamento in classifica.

Le gare della XIV giornata nel dettaglio

Vetta al momento consolidata per l'Accademia Calcio Sabina, corsara 2-0 sul campo del Passo Corese fanalino di coda. Buona prestazione per entrambe le squadre, con i biancoazzurri che sono riusciti a prevalere per merito delle reti di Dorazio e Piccarozzi. «I ragazzi sono stati sempre concentrati contro un avversario comunque ben messo in campo - afferma il tecnico dei vincitori Silvio Ceccarelli - Complimenti ad ognuno di loro per aver sbloccato il risultato alla fine del primo tempo e per aver poi gestito sempre con attenzione il vantaggio».

«Sono veramente soddisfatto della prestazione del mio gruppo perché in una sfida testa-coda i valori delle squadre sarebbero dovuti essere completamente diversi - afferma il mister coresino Fabrizio Scagnoli - Al contrario i ragazzi hanno tenuto botta ed hanno subito gol su azioni individuali degli avversari che erano veramente molto forti. Anche se l'Accademia ha tenuto il pallino del gioco per tutta la partita, possiamo recriminare di non essere stati fortunati in una serie di momenti in cui potevamo cambiare la sfida a nostro favore».

Eccellente prova del Poggio Moiano che, tra gli applausi del suo pubblico, travolge 8-0 la Pro Calcio Studentesca. Per i sabini, ora secondi a 34 punti, triplette di Spulber e Menenti e altri due gol firmati da Tulli.

Punteggio molto largo anche per la Nuova Rieti che, in attesa di giocare le sue 2 partite in meno, ha chiuso sul 7-0 il match col Poggio Mirteto grazie alla tripletta di Cinardi che si somma alla doppietta di Pieri e ai gol di Saulli e Cavalli. «All'inizio, non avendo mai giocato al Ramacogi di Cantalice, ci siamo dovuti un po' abituare - spiega uno dei marcatori Francesco Saulli - In seguito, però, abbiamo preso il sopravvento, lasciando poco spazio alle manovre degli avversari».

«Gara dominata dalla Nuova Rieti a cui vanno i nostri migliori complimenti», aggiunge l'allenatore del Poggio Mirteto Michele Ciotti.

Reti inviolate fra Mentana 1947 e Pro Fiano, con i padroni di casa in grado di creare più occasioni rispetto agli avversari: «Risultato che ci sta un po' stretto - dichiara il mister del Mentana Fabio Montigiani - Abbiamo avuto parecchie opportunità contro una Pro Fiano che siamo riusciti a gestire correttamente».

Sorride ampiamente Palombara, travolgente con un netto 4-0 in casa del Città di Rieti. Per i romani, autori di un'ottima gara, doppietta di Fabiani e reti di Blasetti e Molinari. «Primo tempo abbastanza in controllo - sostiene il tecnico del Città di Rieti Mario Nobili - Abbiamo avuto qualche occasione per passare in vantaggio, ma non l'abbiamo sfruttata al meglio. Loro hanno creato di più e alla fine sono riusciti a trovare la rete meritatamente. Nella ripresa, invece, abbiamo un po' mollato, specialmente dopo il secondo gol subito. Purtroppo ci lasciamo condizionare dagli eventi e dalle situazioni di gioco che non sappiamo ancora gestire. Complimenti agli avversari e testa già alla prossima sfida».

Infine, termina 2-2 la sfida tra Brictense e Velinia, con i padroni di casa a segno grazie alle reti di Nonni e Servadio.

Lo stop del campionato e i recuperi

Ora il torneo si fermerà per una settimana e ciò sarà l'occasione per consentire lo svolgimento dei due recuperi in programma:

Nuova Rieti - Pro Fiano: domenica 26 febbraio, alle 9:30, al comunale di Cantalice.

Pro Calcio Studentesca - Nuova Rieti: mercoledì 1°marzo, alle 15:00, al campo del quartiere Micioccoli di Rieti.

Classifica aggiornata

Accademia Calcio Sabina 35

Poggio Moiano 34

Nuova Rieti 33

Pro Fiano 32

Palombara 20

Poggio Mirteto 19

Mentana 1947: 18

Brictense 16

Velinia 11

Città di Rieti 10

Pro Calcio Studentesca 4

Passo Corese 3