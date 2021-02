Il Rieti scivola all'ottavo posto dopo il ko: 3 punti nelle ultime 7 gare, la classifica preoccupa. C'è il silenzio stampa

RIETI - Una terza giornata di ritorno dal sapore amaro per il Rieti che nel finale viene beffato dal Tolentino nel finale: 1-0 contestato (più si guardano le immagini e più sembra che il giocatore marchigiano colpisca con la spalla) e silenzio stampa al termine del match.

Ora è ottava posizione per i reatini, che non vincono dal 20 gennaio e che nelle ultime sette gare hanno incassato quattro sconfitte e ottenuto tre pareggi. C'è da recuperare la sfida con il Montegiorgio, ma la classifica inizia a preoccupare: la zona playout è ora distante solo 5 punti. Il Tolentino, che ha tre gare da recuperare, fa un passo in avanti sulla zona calda.

Tutte in campo tranne Vastogiradi-Pineto: la formazione abruzzese lamenta ancora positività nel gruppo squadra. Il Città di Campobasso tiene salda la vetta: i padroni di casa vincono di misura (1-0) sul Castelfidardo. L’ex Rieti, Dalmazzi porta i tre punti ai rossoblù. Mantiene la scia il Notaresco che s'impone per 2-0 sull’Olympia Agnonese. Tra le prime della classe c’è ancora posto per il Castelnuovo Vomano: match ricco di emozioni nel 3-2 sull’Aprilia. Rischia un po' la Cynthialbalonga ma alla fine vince per 2-1 la sfida col Porto Sant’Elpidio.

La Vastese si prende il pareggio dopo una gara sofferta con l’Atletico Terme Fiuggi: è 2-2. Un punto basta per scavalcare il Rieti. Torna a vincere la Recanatese: tra le mura amiche termina 3-2 sul Real Giulianova. Tre punti fondamentali per il Matese: i verdeoro s'impongono 2-1 sul Montegiorgio.

La classifica

Citta di Campobasso 42 (18 gare giocate)

Notaresco 38 (18)

Castelnuovo Vomano 37 (19)

Cynthialbalonga 32 (20)

Vastogirardi 30 (18)

Castelfidardo 29 (19)

Vastese 27 (20)

Rieti 26 (19)

Recanatese 25 (16)

Tolentino 24 (17)

Matese 23 (16)

Aprilia 22 (19)

Montegiorgio 21 (16)

Atletico Terme Fiuggi 20 (18)

Pineto 17 (13)

Real Giulianova 10 (18)

Porto Sant’Elpidio 3 (17)

Olympia Agnonese 3 (17)

Ultimo aggiornamento: 17:50

