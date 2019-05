I COMMENTI

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

Moreno Liberati, vicepresidente Real Monteleone Sabino

IL TABELLINO

Gens Cantalupo

Real Monteleone Sabino

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Nel recupero della quindicesima (ed ultima) giornata del campionato di Terza categoria la Gens Cantalupo batte per 5-2 il Real Monteleone e conquista l'ottavo posto. Un risultato vistoso che si concretizza in massima parte nel secondo tempo dopo che le due formazioni si erano battute più o meno alla pari fino al vantaggio dei padroni di casa avvenuto al 41' del primo tempo ad opera del capitano Francesco Corinaldesi (oggi tripletta per lui). Al 5' della ripresa la Gens rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Murati ma gioca in scioltezza e raddoppia al 13' su rigore con Francesco Corinaldesi. Gli altri gol portano la firma di Duedonne al 25', ancora Francesco Corinaldesi al 34', Federico Corinaldesi al 36' per la squadra di casa; al 40' gli ospiti vanno a segno su rigore con Giuliangeli ed al 45' con Di Filippo.«Classica partita di fine stagione che volevamo concludere bene di fronte al nostro pubblico e ci siamo riusciti realizzando ben quattro gol dopo che siamo rimasti in inferiorità numerica. Adesso pensiamo a prepararci alla gara di Coppa».«Il risultato purtroppo parla da solo a nostro sfavore, pur avendo giocato bene nella prima parte dell'incontro. Ci concentreremo ora per la gara di Coppa col Torri in Sabina».: Bianchini, Borguccci (27' st R.Di Curzio), Mattei, M.Bonifazi (20' st Lattanzi), Nobili, Fabbrini, S.Boccolucci (33' st Corazzesi), D.Di Curzio (34' st Fe.Corinaldesi), Murati, Fr.Corinaldesi, Cortella (7' st Duedonne). A disp. Stentella, A.Boccolucci, Zappaterreno. All. Zappaterreno: L.Pitorri (1' st Pecoroni), Marcari, Miniucchi (1' st Pitorri), Boccacci (1' st Rossi), Tomagra (1' st Salvatori), Lupi, Giuliangeli, Angeloni, Di Filippo, Sebastiani, N.Sanesi (1' st L.Sanesi). All. Mirco Marcari: Bejan di Rieti: 41 'pt, 13' st (rig.), 34' st Fr.Corinaldesi; 25' st Duedonne, 36' st Fe.Corinaldesi, 40' st (rig.) Giuliangeli, 45' st Di Filippo: espulso al 5' st Murati per doppia ammonizione; ammoniti D.Di Curzio, Murati, Fabbrini; angoli: 2-5