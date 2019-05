ECCELLENZA

PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria disputatesi lo scorso weekend.Una giornata a Francis Gomez (Valle del Tevere).Una gara a Davide Donati e Angelo Brucchietti (Poggio Fidoni), Angelo De Gennaro (Cantalice).Multa di 100 euro a Ginestra “perchè propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano all'arbitro espressioni offensive”, Squalifica fino al 24 maggio a Giorgio Travisani (dirigente BF Sport) “perchè, a fine gara, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive”, due turni a Stefano Monte (Ginestra), una giornata a Daniele Vitale (Amatrice), Gianmarco Cardini (BF Sport), Marco Marcelli (Ginestra), Mattia Rossi e Stefano Formichetti (Grotti), Juri Liberali (Alba Sant’Elia), Danilo Croce (Atletico Canneto), Stefano Petrongari e Marco Panitti (BF Sport).Per la gara Borgo Quinzio-4Strade del Sacro Cuore, sospesa sull’1-0 al 5’ del primo tempo, visto che gli ospiti rimanevano per infortuni con un numero di calciatori inferiore a quanto consentito dal regolamento, si assegna al Borgo Quinzio la vittoria per 3-0 a tavolino. Due gare a Gianluca Patacchiola (allenatore Atletico Cantalice) “per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro”, un turno a Marco Anselmi, Simone Di Giovanni e Andrea Napoleone (Equicola), Mario Manuel Aniballi (Poggio San Lorenzo), Simone Scaricamazza e Mattia Nocelli (Selci), Riccardo Silvestri (Quintilianum), Mattia Bertoldi (Torano), Kevin Pjepniku (Velinia).Per la gara tra Alto Lazio-Rocca Valle del Turano non disputata per assenza degli ospiti visto che Rocca Valle del Turano non ha fatto pervenire giustificazioni in merito si infligge alla società Valle del Turano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di Un punto in classifica, oltre ad una multa di 100 euro.Per la gara Poggio Moiano-Stimigliano, sospesa sul 5-0 al 3’ del secondo tempo, visto che gli ospiti, che si erano presentati in campo con 9 calciatori, rimanevano per infortuni con un numero di calciatori inferiore a quanto consentito dal regolamento, si assegna al Poggio Moiano la vittoria per 5-0 (miglior risultato acquisito sul campo).Multa di 50 euro a Gens Cantlupo “perchè alcuni sostenitori, per tutta la durata dell'incontro e mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo, gli rivolgevano frasi offensive”.Squalifica fino al 14 giugno a Giualino Ciccarelli (allenatore Reate United) “allenatore, già in corso di squalifica fino al 31 maggio 2019, dalla tribuna rivolgeva all'arbitro espressioni offensive”, al 24 maggio a Marco Blasi (dirigente Torpedo) “allontanato perchè, a seguito dell'assegnazione di un calcio di punizione alla squadra avversaria,rivolgeva all'arbitro espressioni offensive”. Tre giornate a Luca Basilici (allenatore Torpedo) “allontanato perchè, a seguito di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria, rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive reiterate fuori dal recinto di gioco per tutta la durata dell'incontro”, due gare a Luca Palma (Torpedo) “Perchè, a fine gara, rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente offensive”, un turno a Paolo Rossi (Monteleone), Filippo Di Leva (Fiamignano), Federico Corinaldesi (Gens Cantalupo), Diego Gianni e Andrea Carmesini (Real Vazia), Jacopo Cipriani (Posta).