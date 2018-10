LE ASPETTATIVE

RIETI - Il campionato di Terza Categoria è finalmente iniziato. Un’annata in cui, a darsi battaglia sportiva nei campi di calcio, ci saranno 16 squadre, di cui 6 del tutto nuove nel panorama reatino. Tra queste ha esordito l’Alto Lazio, che ha subito registrato un pareggio contro il Fiamignano, sul campo di casa di Borbona.Comincia così il cammino di una società che può diventare un punto di riferimento per il calcio reatino e che nasce col semplice ma lodevole intento di far divertire i ragazzi delle zone del cratere maggiormente colpite dal sisma, giocando a calcio. L’atteggiamento della squadra e dello staff è positivo, l’imperativo è quello della correttezza, punto su cui il tecnico e i dirigenti non transigono. Sarà sicuramente interessante vedere come l’Alto Lazio saprà imporsi in questo campionato, partendo dalla prossima sfida in trasferta contro il Posta: un derby.: «La nostra è una nuova società che abbraccia più comuni del cratere ed ha lo scopo di far giocare in Terza Categoria le persone maggiormente colpite dal sisma. Le nostre porte sono aperte a tutti, non abbiamo alcuna pretesa: ci piace goderci, quando possibile, il terzo tempo con gli avversari, senza però concedere nulla in campo, giocando sempre con la massima correttezza».: Lorenzo Durante, Daniele Stocchi: Paolo Angelini, Tiziano Arrigoni, Maurizio Cavezza, Alessandro Di Marco, Sascha Foffo, Diego Perluigi, Massimo Seghetti, Simone Tartaglia, Daniele Valentini: Daniele Coltellese, Alessio Pantarotto, Luca Piroli, Pierluigi Pistolini, Nicolas Simonetti, Florenc Zejnati, Fiorlado Zhuri: Jonut Dennis Borcan, Davide Canofari, Leonardo Ciancaglioni, Emanuele Di Francia, Michele Grimaldi, Antonio Lopez, Angelo Morbidelli, Mario Morbidelli: Zhuri Fiqiret: Giancarlo Gabrieli: Andrea Teofili