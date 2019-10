RIETI - Dopo l’infuocato incontro in aula consiliare dei sostenitori del no al sottovia di viale Maraini, la viabilità cittadina è uno dei temi caldi delle ultime settimane. Ma mentre si resta in attesa dell’invio del progetto del sottopasso da parte di Rete ferroviaria italiana, in Comune non mancano i problemi.



Il pasticcio più grande al quale far fronte, al momento, è quello dello svincolo realizzato sulla Terminillese per consentire l’accesso alla casa di accoglienza dell’Alcli «Giorgio e Silvia», chiuso dai vigili urbani perché, ufficialmente, «ritenuto pericoloso». In realtà, all’ufficio dell’Urbanistica, al comando di via Foresta hanno scoperto che i lavori di asfaltatura erano stati realizzati su un terreno non di proprietà del Comune.



