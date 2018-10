RIETI - Soluzione trovata per le 22 classi della Sacchetti Sassetti e i 500 tra studenti e docenti, senza aule da venerdì 12, quando è crollato un controsoffitto in un'aula.



I studenti, evitando così la soluzione dei doppi turni (lezioni nel pomeriggio, ndr), dovrebbero essere ospitati tra alcune aule del liceo Classico Varrone, dell'istituto tecnico commerciale Savoia di viale Maraini e la scuola elementare e media Pascoli.



La definzione delle suddivisione esatta delle classi e la definitiva disponibilità degli istituti ad ospitare gli studenti della succursale dell Magistrali sarà ora affrontata in Provincia, in un summit tra i dirigenti di Provincia e Comune di Rieti e quelli scolastici. Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA