Passo Corese, pesante sconfitta contro lo Sporting Montesacro: 6-1. Benigni: «Pagata la stanchezza»

RIETI - Scivolone del Passo Corese in casa dello Sporting Montesacro: bianconeri travolti 6-1. Duro ko per i coresini che in questi anni di Promozione non ha mai subito un passivo di sei gol. Dal punto più alto (il vertice) al punto più basso (i sei gol) in tre giornate. La lotta al vertice rimane comunque apertissima fra le prime quattro del girone: Romulea vince 2-0 sul Fiano Romano, ora le due romane si dividono la vetta a 54 punti. I coresini sono fermi a 51, lo Sporting a 50. I sei punti in gioco nelle ultime due giornate valgono un intero campionato per le quattro formazioni. Mister Benigni non fa drammi.

La gara

Passo Coerse che si presenta al big match senza lo squalificato Filippi, Mechelli e Proietti non in perfette condizioni stringono i denti.

Nei primi minuti dopo un allungo, Mechelli sente nuovamente dolore, costretto allo stop e mister Benigni che si appresta a fare il primo cambio. Passo Corese sfortunato: sempre nei primi minuti su cross da fondo campo, Palmarucci scivola, perde l’equilibrio e deposita la sfera nella sua porta alle spalle di Somma. Cambia disposizione tattica mister Benigni. Per buona parte del primo tempo sono comunque i coresini ad avere il pallino del gioco. Le ghiotte occasioni non vengono sfruttate poi su una punizione di Italiano, il tiro sembra colpire un braccio di un giocatore avversario. Sulle ampie proteste dei coresini il direttore di gara dice che non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Sul finire di primo tempo due errori difensivi dei bianconeri chiudono la sfida: 3-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo il Passo Corese prova ad uscire forte, poi ancora un errore individuale in fase difensiva porta il 4-0. Dal poker dello Sporting termina la partita. Girandola di cambi per entrambe le formazioni. Nel finale i due gol restanti portano il 6-0. Al 44’ Palma trova il gol della bandiera: Ubertini arriva sul fondo, mette forte in mezzo, arriva Palma che mette dentro il gol del 6-1 valido per l’onore dei bianconeri.

Le dichiarazioni

Il tecnico Fabrizio Benigni: «Devo solo fare i complimenti a questi ragazzi, hanno fatto un campionato splendido. Nonostante i risultati negativi delle ultime giornate siamo ancora a tre punti dal primo posto. Per tutto questo sono riconoscente a tutti i ragazzi. Purtroppo siamo arrivati all’ultimo terzo di campionato molto stanchi sia mentalmente sia fisicamente. Abbiamo fatto un enorme sforzo. Vedremo come andrà a finire questo campionato».