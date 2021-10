Cantalice conquista il secondo punto: ad Ariccia è 1-1. Patacchiola: «Il pari ci va stretto ma la strada è giusta»

Domenica 17 Ottobre 2021, 16:27

RIETI - Ancora un punto per il Cantalice, ancora un pareggio che sta stretto ai ragazzi di mister Patacchiola: termina 1-1 sul campo dello Sporting Ariccia. Cresce di esperienza e di personalità la rosa del Cantalice, è il primo punto fuori dalle mura amiche. La strada da percorrere è ancora lunga ma è il binario giusto.

La gara

Match condizionato per lunghi tratti dal terreno di gioco ai limiti della praticabilità, che non ha permesso piacevoli trame di gioco. Meglio il Cantalice nel corso del primo tempo. Tante le occasioni create prima di arrivare al vantaggio: al 17’ Mattei dalla lunga distanza mette dentro un gran gol che vale il vantaggio reatino. Nella ripresa i padroni di casa si tuffano in avanti per cercare il gol del pareggio. Il Cantalice tiene fin quando può, poi al 18’ Longo sfrutta un errore difensivo dei biancorossi per trovare il pareggio. Gara in equilibrio per i restanti minuti di gioco.

Il tecnico

«Venivamo da una buona prestazione che aveva portato ad un punto, oggi ne aggiungiamo un altro e pensiamo alla prossima – dichiara mister Simone Patacchiola – Anche questo è un pareggio che ci va stretto ma la strada è quella giusta. Siamo una neopromossa e questo percorso è del tutto normale. La prova è stata positiva, complimenti ai ragazzi».