RIETI - «Il sottopasso di viale Maraini a noi non piace e siamo convinti che sia un’opera inutile e dannosa e che bisognerebbe ragionare avendo in testa un’idea strategica della Rieti che sarà. Detto questo, riteniamo che il referendum sul sottopasso sì, sottopasso no sia la strada maestra da seguire. Ed è per questo che chiediamo al sindaco Cicchetti di mostrare coraggio e rimettersi alla volontà delle reatine e dei reatini».



La Uil, non arretra di un millimetro e, sull’ipotesi di realizzare un sottovia lungo viale Maraini per «aggirare» il passaggio a livello insiste sull’ipotesi referendum, specificando che non ci sono ostacoli allo svolgimento di una consultazione popolare.



