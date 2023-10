Referendum Australia, si vota per i diritti degli aborigeni: "Voce" in Parlamento

Sabato 14 Ottobre 2023, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 11:16

In Australia oggi si tiene uno storico referendum costituzionale che propone l'istituzione di un ente consultivo chiamato "Voce", con il compito di rappresentare le popolazioni indigene presso il Parlamento nazionale. Se la proposta verrà approvata, gli australiani indigeni, che risiedono nel continente da 65mila anni, avranno il diritto di essere consultati dal Parlamento e dal governo tramite l'ente "Voce" riguardo alle leggi che influenzano le loro comunità. La campagna a favore del "sì" si basa sui voti dei giovani, delle donne nelle principali città e delle comunità indigene, cercando di contrastare i risultati dei sondaggi che finora hanno mostrato un vantaggio per il "no" in alcune aree chiave, sebbene con una tendenza in diminuzione nelle ultime settimane. Attualmente, il 41,6% del Paese è a favore del "sì" mentre il 4% è indeciso. Si prevede che i sostenitori del "sì" prevarranno negli Stati del Nuovo Galles del Sud (Sydney) e di Victoria (Melbourne), mentre è probabile che i contrari prevalgano nel Queensland (Brisbane) e nello Stato dell'Australia Occidentale (Perth). Sarà quindi negli Stati "minori" di Australia del Sud (Adelaide) e Tasmania (Hobart) che il risultato del referendum verrà deciso. Il primo ministro laburista Anthony Albanese, che aveva inserito il referendum tra gli impegni durante la campagna elettorale vittoriosa dello scorso maggio, si mostra fiducioso.