La capolista Passo Corese non perde colpi: Settebagni ko 1-3. Benigni: «Il gol di Mechelli ci ha sbloccato»

RIETI - Il Passo Corese vince e si conferma capolista del girone B: sul difficile campo del Settebagni, compagine che ha il secondo miglior attacco del girone, termina 3-1 in favore dei coresini. Mister Benigni neutralizza la forza offensiva dei padroni di casa strappando il tris e i tre punti. Passo Corese inarrestabile.

La gara

Passo Corese che si presenta senza capitan Filippi ancora indisponibile e gli under Palmarucci e Parrella. Bianconeri che partono in modo insolito troppo contratti e poco presenti sulla gara. Il Settebagni approfitta e va spesso vicino al gol con Ragaglini poi sempre l’attaccante avversario pochi minuti più tardi trova il vantaggio. Neanche il tempo di battere che Mechelli si inventa il gol della domenica: da centrocampo il bianconero mette la palla sotto la traversa, i coresini ritrovano il pari e proseguono a testa alta il match. Il gol di Mechelli sblocca il Passo Corese che da quel momento in poi cambia l’inerzia della partita. Alla mezz’ora Palma ribalta il risultato: prima salta un uomo poi trafigge sul secondo palo il portiere di casa.

La ripresa inizia col Settebagni alla ricerca del pari ma su una ripartenza Italiano viene steso in area: sul dischetto di rigore Ubertini fa 3-1. Negli ultimi minuti il Passo Corese va vicino al poker con Mocerino e Ubertini stesso.

Le dichiarazioni

Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Oggi abbiamo incontrato qualche difficoltà, il Settebagni ha dato il massimo soprattutto nella prima parte della gara. Giustamente eravamo in svantaggio poi il gol di Mechelli ha sbloccato forse un po’ di paura».