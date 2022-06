Comunali Rieti, allontanato da un seggio il rappresentante di lista di Forza Italia perché minorenne

RIETI - "Poco fa, in un seggio di Rieti, il rappresentante di lista di Forza Italia è stato allontanato in quanto minorenne. Un errore macroscopico, frutto di spregiudicatezza e sciatteria, a cui io stesso ho stentato a credere finché non ho visto la documentazione con i miei occhi, ma di cui non si sono accorti, nell'ordine: i due delegati di Forza Italia che hanno firmato e sottoscritto la sua designazione; il sindaco (dello stesso partito ma è senz'altro una coincidenza) che ha autenticato le firme dei suddetti delegati. Essendo, ribadisco, a urne aperte mi astengo da ogni giudizio fino a stanotte".

E' quanto riporta nel suo post Facebook il candidato consigliere della lista civica a favore di Simone Petrangeli "T'immagini", Gabriele Bizzoca, raccontando quanto sarebbe accaduto in uno dei seggi del Comune di Rieti istituiti per l'unica giornata deputata all'elezione del candidato sindaco del capoluogo reatino.