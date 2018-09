© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella coppa Lazio di Seconda categoria 4Strade del Sacro Cuore espugna (0-5) il campo della Brictense e passa al turno successivo. All’andata la squadra di Massimiliano Manganaro aveva perso in casa per 2-3 e quindi grazie alla netta vittoria di oggi ha conquistato la qualificazione come già aveva fatto ieri da Borgo Quinzio. Per 4Strade del Sacro Cuore c’è stata una doppietta a testa di Festuccia e Cenciotti e poi il gol di Splendori.A fine partita è giustamente soddisfatto Antonio Onofri, dirigente dei reatini: «Siamo scesi in campo con la voglia di passare il turno: ci abbiamo messo grinta e determinazione e, giocando un bel calcio, siamo andati sullo 0-3 a fine primo tempo. Nella ripresa poi abbiamo segnato gli altri due gol riuscendo a qualificarci. Un plauso a tutti i ragazzi che si sono fatti trovare pronti e al mister, c’è stato un bel riscatto dopo la gara di andata. Ora pensiamo al campionato».