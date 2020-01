Ultimo aggiornamento: 15:04

RIETI - E' di Rieti la nuova tronista di Uomini e Donne Classico, la popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.Si tratta di Sara Amira, 28 anni, che di professione fa l’assistente di volo e ha iniziato oggi la sua avventura sul trono classico di Uomini e Donne, diventando l’unica protagonista femminile dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, felicemente fidanzata con Daniele Schiavon e l’abbandono di Veronica Burchielli che sta vivendo una storia d’amore con Alessandro Zarino.Sara ha tre fratelli e una madre a cui è molto legata. «L’amore – ha spiegato Sara nel video di presentazione – in passato è riuscito a farmi spegnere il sorriso. Ho vissuto delle relazioni in cui non mi sono sentita mai apprezzata e valorizzata. Sono arrivata quasi a pensare che sono una nullità. Nessun uomo deve permettersi di far sentire la propria donna una nullità».Sara Amira ha voglia di trovare un uomo che la faccia sentire importante e la rende felice con piccoli gesti quotidiani. «Sono stata veramente male. Non ho mai avuto una vita quotidiana di condivisione, tipo una giornata intera insieme, andare al cinema, andare a pranzo, avrei voluto una persona che mi dicesse quanto tenesse a me e che mi facesse capire quanto fossi importante. Con il tempo ho capito che quella sbagliata non ero io ma che in realtà mi circondavo di persone sbagliate», spiega nel video di presentazione.Importante per Sara saranno i consigli della madre: «I sacrifici, che ha fatto da un po’ di anni a questa parte, li ha fatti per mantenerci per non farci sentire meno degli altri anche per andare a farci mangiare una pizza. Per me è la persona più importante della mia vita». Tra i corteggiatori di Sara Sonny e Valerio, ex corteggiatori di Giulia Quattrociocche e di Veronica.