RIETI - Rieti si prepara ad ospitare le finali nazionali di under 16 femminile; una piccola degustazione di quello che sarà l’evento clou che abbraccerà il territorio di Rieti ed Amatrice dal 28 maggio al 2 giugno è quello andato in scena al PalaRufina. Uno degli impianti scelti dalla Federazione laziale per accogliere le 28 squadre che si presenteranno nella Provincia reatina per un’intensa settimana di volley è quello di Cittaducale che ha ospitato la finale regionale nel Lazio di under 16 femminile tra il Volleyrò Casal de’ Pazzi ed il Volley Club Frascati.A vincere la corazzata del Casal De Pazzi guidata da Matteo Pilieci che ha messo ko le avversarie con il risultato di 3-0 (25-18, 25-12, 25-12); la formazione romana tornerà da Campione in carica a Rieti alla manifestazione nazionale direttamente il 30 maggio per la seconda fase mentre la formazione di Frascati scenderà in campo già nella prima giornata.Alla fine della gara, a premiare le atlete il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi, il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, l’Assessore allo sport Alessandro Cavallari e la selezionatrice del CQR Lazio Femminile Simonetta Avalle.A lanciare l’evento il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi: «Queste finali sono state un antipasto dello spettacolo che vivremo dal 28 maggio al 2 giugno. Il territorio reatino sarà ancora di più l’ombelico d’Italia, il cuore pulsante della grande pallavolo giovanile del nostro Paese. Arriveranno 28 squadre provenienti da tutta Italia e siamo convinti che allenatori, giocatrici, dirigenti e famiglie rimarranno affascinati da questo territorio straordinario, duramente colpito dal sisma. Ringrazio il Sindaco Ranalli, tutta l’amministrazione di Cittaducale e gli altri comuni che ci ospiteranno per aver sposato questo progetto di rilancio e per aver sempre creduto nella bontà dell'iniziativa. Portare le finali qui è stata una scelta ben precisa della FIPAV Lazio e della FIPAV Roma, perché crediamo fortemente nello sport come portatore di valori sani e positivi e come strumento per creare anche delle opportunità sociali ed economiche».