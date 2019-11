Ultimo aggiornamento: 10:09

RIETI - C’erano anche le reatine Angelica Deli (nel riquadro) e Emma De Angelis dell’Asd Volley 4 Strade al primo “Provincial Day” a Formello organizzato dal Comitato Territoriale Fipav Roma per l’anno 2019-2020, l’evento che ha visto convocate 64 atlete più promettenti nate nel 2006 e 2007 coinvolgendo Roma, Rieti e le rispettive province.Lo staff tecnico diretto da Franco D’Alessio ha visionato le giovani che hanno lavorato l’intera mattinata divise in due gruppi. «Abbiamo ritrovato tante ragazze dopo la pausa estiva e confermo che il livello di Roma è molto alto; sono certo che questo lavoro, seguendo le linee guida della Nazionale, ci porterà lontano», ha commentato D'Alessio.A ricevere le atlete Claudio Martinelli, il presidente del Comitato Territoriale Roma che ha ricordato alle partecipanti e ai loro genitori l’importanza del Centro di Qualificazione Territoriale per la crescita di una giocatrice di pallavolo.Entusiaste le giovani reatine che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con altre ragazze ad altri livelli. « È stato difficile anche perché sono tornata da poco da un infortunio – afferma Emma De Angelis – li ho trovato un altro mondo rispetto alla nostra realtà; c’erano ragazze molto più alte di me, questa esperienza è molto importante per la crescita, anche lo scorso anno ho avuto la possibilità di stare con il Cqt».Soddisfazione anche dall’allenatore dell’Asd Volley 4 Strade Marco Di Lieto (nella foto con Emma De Angelis): «È l'aspirazione di ogni tecnico riuscire a proiettare qualche atleta nell'alto livello. Sono due ragazze che si sono distinte lo scorso anno e sono state selezionate dallo staff Cqt. Quest'anno hanno avuto questa opportunità di farsi notare dai selezionatori regionali che avranno tempo e modo per apprezzarne le qualità. Sono contento per loro, due ragazze serie che vivono lo sport con la giusta serietà e dimensione».