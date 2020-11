Dal centro clinico “Riccardo Blasetti” nasce Parole in tasca per combattere la violenza di genere

RIETI - L’Associazione Comunità Emmanuel onlus, attraverso il proprio Centro Clinico “Riccardo Blasetti”, continua ad essere vicina ai cittadini del territorio rafforzando i propri servizi. Presenta oggi l’ultimo nato tra le sue iniziative: “Parole in tasca”, uno sportello di ascolto per uomini maltrattanti e per la prevenzione della violenza di genere. Lo sportello si rivolge a coloro i quali faticano a dar voce alle proprie emozioni e si ritrovano, spesso loro malgrado, a riuscire ad esprimerle solo con la violenza, col rischio di finire per confonderla per un comportamento normale.

«Crediamo che chi usa le mani per rispondere a conflitti e frustrazioni – ci dice il Responsabile Dottor Luca Urbano Blasetti - lo faccia perché non ha parole sufficienti per esprimere i propri stati d’animo. Per questo offriamo uno spazio di riflessione in cui sviluppare un vocabolario più ampio, di maggiore qualità, che consenta di raccontare la rabbia, le problematiche relazionali e i comportamenti prima di agirli distruttivamente».

Il servizio è attivo telefonicamente il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0746 1725511.

Parallelamente, nel pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza contro la diffusione del Covid-19, e a supporto dello stress conseguente la pandemia – ricorda sempre il Responsabile – si continuano ad offrire consulenze psicologiche individuali, di coppia, famigliari e di gruppo; oltre alle consuete attività di prevenzione sulle dipendenze, anche da Gioco d’Azzardo Patologico e lo sportello iParent di alfabetizzazione informatica per genitori disorientati dalle nuove tecnologie e figli adolescenti.

Per informazioni e contatti:

http://www.comunita-emmanuelrieti.org/centro-clinico/

info@comunita-emmanuelrieti.org

tel. 0746 1725511 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

e alla nostra pagina facebook Rieti – Associazione Comunità Emmanuel onlus

