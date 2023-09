RIETI - Le avevamo già conosciute su instagram, ma ora le vignette di “Sorbo Rosso”, realizzate da Simone Pace, sono disponibili anche in versione cartacea. Ancora un universo medievale-fantasy, che richiama quello della precedente “Fiaba di Cenere”, a fare da sfondo alle avventure dei protagonisti: degli orfani che combattono la fame attraverso degli espedienti, scontrandosi con una realtà dura e con la brutalità degli adulti. «Lo immagino come un Tom Sawyer in un mondo medievale – commenta l’autore – L’universo è quello di Fiaba di Cenere, ma non ci sono collegamenti tra le due storie, almeno per ora».

Tutti i 15 episodi già postati su instagram, con l’aggiunta di 3 inediti a comporre l’edizione cartacea del lavoro, autoprodotto dallo stesso Pace ed acquistabile online tramite il link presente sui suoi canali social, che oggi vantano circa 12mila followers.

Numeri in crescita, e comprensibilmente, considerando la profondità delle storie proposte che spesso, stando anche ai commenti dei lettori, riescono a strappare qualche sana lacrima di commozione.

Caratteristiche che non sono sfuggite agli addetti ai lavori: “Sorbo Rosso” è infatti tra i candidati al premio Miglior Fumetto Web nell’ambito del prestigioso Treviso Comic Book Festival, in programma tra il 29 settembre ed il 1° ottobre. Una bella soddisfazione per Simone Pace, per il quale tutta la città incrocia le dita.

LINK: linktr.ee/arsenioilvero