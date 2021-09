All'hub ex Bosi si è conclusa l'iniziativa Vac-Cinema riservata ai giovani dai 12 ai 19 anni

Domenica 26 Settembre 2021, 15:54

RIETI - Si é conclusa oggi pomeriggio, 26 settembre, presso l'hub ex Bosi di Rieti l'iniziativa Asl Rieti - Fondazione Varrone Vac-Cinema. Con la somministrazione della seconda dose di vaccino anti-covid19, i ragazzi 12-18 anni, che avevano aderito all'iniziativa di prevenzione e contrasto alla pandemia da Sars-CoV-2, hanno ricevuto un abbonamento per la visione di 5 film al cinema Moderno di Rieti.

«La Asl di Rieti e la Fondazione Varrone augurano a tutti i giovani vaccinati una buona visione in sicurezza».