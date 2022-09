Chiarinelli: «Momento complicato per le imprese. Piena disponibilità alla collaborazione da parte del Comune»

RIETI - L’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Rieti, Claudia Chiarinelli, ha partecipato ieri al Comitato Territoriale di Unindustria – Area Territoriale di Rieti, allargato alle componenti della Piccola Industria, del Gruppo Giovani e dell’Ance Rieti.

«Ringrazio il Presidente Alessandro Di Venanzio per questo importante confronto che è stato voluto dagli industriali del territorio – dichiara l’assessore Claudia Chiarinelli – E’ stato un incontro proficuo, abbiamo analizzato la situazione con le difficoltà che si trovano ad affrontare le imprese, soprattutto le piccole e medie, in un contesto globale complicato. Sono state approfondita una serie di proposte a breve e medio termine sulle quali potremo lavorare insieme e, come abbiamo sempre detto fin dall’inizio della nostra esperienza amministrativa, ho ribadito la piena disponibilità del Comune di Rieti a collaborare con le associazioni di categoria perché i risultati possono essere conseguiti soltanto attraverso il dialogo e la sinergia, in particolar modo con coloro che generano ricchezza e occupazione sul territorio».