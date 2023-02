Audi e Cortina sempre più insieme: una partnership che ha le radici in valori comuni

Il clou è andato in onda a mezzogiorno dell’altro ieri nell’accogliete Corso Italia della prossima sede delle Olimpiadi Bianche. Il musicista e cantautore britannico Tom Walker, che ha scalato le classifiche del Regno Unito con “Leave A Light On”, ha allietato i numerosi presenti con le sue ballate contemporanee. La principessa della festa, la crossover coupé “activesphere”, era invece esposta in piazza Dibona dove si è formata la fila per ammirarla nella sua prima apparizione pubblica. Uno show tanto atteso e importante conferma quanto Audi AG tenga al nostro paese e, soprattutto, a Cortina, autentica regina dagli sport invernali che sono il fiore all’occhiello della casa di Ingolstadt. Da oltre un ventennio i Quattro Anelli sono “title sponsor” della Coppa del Mondo di Sci Alpino, sia maschile che femminile. E ben tre lustri fa la filiale italiana è diventata partner della Federazione Italiana di specialità (FISI).

I più bravi e famosi dei nostri campioni che scendono quotidianamente sulle piste ghiacciate utilizzano vetture dei Quattro Anelli a trazione integrale durante i numerosi spostamenti su fondi a scarsa aderenza. In pochi settori ci sono collaborazioni tanto lunghe, segnale che l’abbinamento non ha radici solo commerciali, ma esiste una comunanza di valori. Audi Italia ha legami strettissimi con le principali località alpine dove i gioielli bavaresi sfrecciano da protagonisti senza rivali. Il rapporto di maggior feeling è proprio con Cortina con la quale esiste una collaborazione molto soddisfacente per entrambi dal 2017. Con l’evento globale activesphere i due prestigiosi brand confermano il loro abbinamento ed Audi è orgogliosa di contribuire allo sviluppo del territorio ampezzano come location d’avanguardia e laboratorio di innovazione.

Particolare impegno i bavaresi hanno dedicato alle infrastrutture per la mobilità elettrica, uno dei target futuri del marchio, promuovendo, insieme ad Enel X Way, cinque punti di ricarica a disposizione di tutti gli utenti della mobilità ecologica. Contemporaneamente è stato siglato un accordo come Official Partner con la fondazione Cortina per creare sinergie sul territorio e farsi trovare pronti per le importanti manifestazioni del 2026. Gli asset fondamentali della zona dovranno essere raccontati al mondo con eventi sia estivi che invernali.

«Un aggettivo per definire la nostre presenza a Cortina è “integrazione” - spiega il Direttore di Audi Italia Fabrizio Longo - la sinergia con Enel X ha consentito di impiantare le colonnine. Con H-Farm ci siamo impegnati invece a creare dei complementi di arredo urbano costituito da installazioni digitali presenti fra le vie della località che offrono punti di ricarica per e-bike e dispositivi mobili. Inoltre, grazie a un sofisticato sistema di connettività, interagiscono con l’utente con approfondimenti visivi creando uno scambio di dati fra uomo e ambiente, in un continuo flusso di informazioni. Le “Digital Island” testimoniano come l’approccio sostenibile debba sempre guardare al futuro».