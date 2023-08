Ugl Rieti, il congresso conferma Pietro Santarelli alla guida della Utl

RIETI - Pietro Santarelli è stato confermato alla guida dell’Ugl Rieti. A sancirlo è stato il V Congresso Provinciale della Utl reatina.

Il Segretario ha evidenziato nella sua relazione l'importanza del lavoro effettuata da una squadra solida e coesa e all'impegno dei vari segretari di categoria, nella crescita del sindacato su tutto il territorio.

Ospiti di rilievo hanno contribuito al congresso. Tra loro il Segretario Nazionale Agroalimentare Paolo Mattei che si è soffermato sull'importanza dei servizi all'interno delle strutture sindacali, sottolineando come il Caf e il Patronato possano essere strumenti di aggregazione.

Nel suo intervento, il Vice Segretario Confederale Luca Malcotti ha sottolineato l’aspetto fondamentale della contrattazione collettiva come mezzo essenziale per conferire dignità ai lavoratori. Concludendo il V Congresso Provinciale, il Segretario Generale Francesco Paolo Capone ha riaffermato con convinzione il ruolo cruciale del sindacato nei territori, sottolineando la necessità di ascoltare le esigenze dei lavoratori e delle persone più vulnerabili ribadendo come la valorizzazione del capitale umano debba essere al centro di ogni riflessione.

Il Segretario Regionale Armando Valiani, nel suo intervento, ha augurato a Pietro, ai delegati e ai nuovi Dirigenti un percorso proficuo, auspicando che l'attività svolta ponga sempre al centro le esigenze dei lavoratori e di chi lo sta cercando e di chi lo ha perso.

Insieme a queste parole di gratitudine, le consigliere comunali Onorina Domeniconi e Sara Principessa hanno espresso la loro "soddisfazione", augurando al riconfermato Segretario UGL di Rieti, Pietro Santarelli, un impegno efficace nella tutela dei lavoratori del territorio mostrando piena fiducia nelle sue capacità e qualità umane.