RIETI - Rissa con feriti nell'area a poca distanza dal tribunale di Rieti.

Come già accaduto in passato, l'area - largo Bonfante e dintorni - vede spesso assembramenti. Nel tardo pomeriggio, questi sono sfociati in una rissa. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

