RIETI - Al Campo Luchetti il Torri in Sabina batte per 3-0 il Real Monteleone Sabino nel primo turno della Coppa Provincia di Rieti e giocherà in casa domenica prossima la semifinale contro la Gens Cantalupo che ieri ha eliminato il Micioccoli. Primo tempo equilibrato con il Torri che al 7' si spinge in attacco ed un tiro di Donati viene deviato in angolo da Pecoroni. Replica il Monteleone al 25' con un'incursione di Nazzareno Sanesi respinta da Di Loreto. Al 29' termina a lato una punizione di Di Rocco mentre dalla parte opposta è Lorenzo Sanesi ad impegnare ancora Di Loreto con due conclusioni al 36' ed al 37'. Il primo tempo si chiude con una girata di Di Giuliani deviata in calcio d'angolo. Nella ripresa il Torri appare più incisivo: al 7' Pecoroni precede in uscita Bussotti ed un minuto dopo i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per una spinta in area su Urbani ma il gioco prosegue ed il rigore arriva al 15' quando Lupi affronta in area Latini e l'arbitro assegna la massima punizione: va sul dischetto Villanucci ed è il gol del vantaggio. Al 17' un tiro di potenza di Proietti finisce di poco fuori ed al 30' arriva il raddoppio del Torri con Giorgini, abile nel ribattere in rete una difettosa respinta del portiere avversario. Al 36' il Monteleone rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Boccacci dopo un fallo su Latini ed al 39' la gara praticamente si chiude con il terzo gol messo a segno in contropiede da Tetto. Euforia al fischio di chiusura tra i tifosi del Torri con bandiere al vento, fumogeni multicolori e tanti applausi.Alessandro Tiburzi, tecnico Torri in Sabina:"Un primo tempo che abbiamo giocato sottotono ma nella ripresa abbiamo risposto bene meritando la vittoria. Complimenti comunque agli avversari ed un plauso particolare al nostro Rocco Giorgini che a 44 anni è sempre un esempio per tutti".Marco Russo, tecnico Real Monteleone Sabino:"Siamo stati costretti a rinunciare a ben 8 titolari ma abbiamo cercato di dare il massimo giocando alla pari nel primo tempo. Poi nella ripresa siamo calati fisicamente, subìto un rigore ingenuo e mostrando disattenzione sul secondo gol. Facciamo i complimenti ai giocatori del Torri ai quali auguriamo di arrivare fino in fondo in questa competizione; da parte nostra siamo abbastanza soddisfatti di questa nostra stagione e personalmente voglio ringraziare la società Monteleone per avermi dato l'opportunità di guidare questo gruppo dopo 30 anni di calcio giocato. Un grazie particolare al presidente, al direttore sportivo ed a tutto lo staff societario sperando di migliorare ulteriormente nel prossimo campionato".Di Loreto, Ceccani, Urbani, Giorgini, Villanucci, Latini (38'st Polletti), Di Rocco (30'pt Proietti), Bussotti (21'st Tetto), Donati, Di Giuliani (39'st Tocci), Adami. A disp. Broggi, Ricottini, Valenti, Borgucci, Cavallucci. All. Alessandro Tiburzi e Emanuele RenziPecoroni, Betti, Tomagra, Boccacci, Pitorri, Lupi, Ussarini, Angeloni, L.Sanesi (30'st Miniucchi), Sebastiani, N.Sanesi. A disp. Marcari, Rossi. All. Marco RussoMatteucci di Rieti15'st Villanucci (rig.), 30'st Tetto, 39'st Giorginiespulso 36'st Boccacci; ammoniti Tetto, Boccacci, N.Sanesi. Angoli: 6-1