RIETI - Oggi all’assemblea dei testimoni di Geova, il battesimo per immersione di 6 "neofiti" dalla Sabina, Monterotondo, Orte.



Quasi 1.800 i presenti all’assemblea dei testimoni di Geova. La giornata di oggi ha segnato una svolta nella vita dei sei nuovi Testimoni di Geova, tre uomini e tre donne, che si sono battezzati per immersione completa in acqua nella piscina allestita all’interno del complesso di piazzale Hegel. Il più giovane 19 anni, la più anziana 92.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA