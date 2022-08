Rieti, escursionista in difficoltà soccorsa dai vigili del fuoco sul Terminillo

RIETI - Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Rieti è intervenuta, nello scorso pomeriggio, per un intervento di soccorso tecnico urgente a persona in seguito all'allerta scattata per una escursionista in difficoltà sul Monte Terminillo e che ha richiesto anche l’ausilio di un elicottero “Drago” in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La squadra, con unità specializzate in tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviali) e mezzi idonei al soccorso in montagna, è stata allertata per il recupero ed il salvataggio della donna bloccata sulla cresta Sassetelli e impossibilitata a proseguire il cammino. Sul posto – a supporto delle operazioni – personale della polizia di Stato, Soccorso alpino e 118. Grazie anche al coordinamento con la Sala operativa la squadra ha individuato l'escursionista poi raggiunta e recuperata dal personale dell’elicottero Drago. Il mezzo aereo ha infine trasportato l’infortunata all'Eliporto di Campoforogna dove è stata successivamente presa in carico dal personale medico.