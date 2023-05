Rieti, tentata rapina a un negozio del centro: arrestato dai carabinieri

Martedì 2 Maggio 2023, 11:38







RIETI - Nel tardo pomeriggio di domenica 30 aprile u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rieti hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina aggravata un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per i pregiudizi di polizia a suo carico.

Il soggetto, entrato in un negozio di abbigliamento del centro con in mano una bottiglia di vetro rotta, minacciava la titolare dell’esercizio intimandogli di consegnargli l’intero incasso giornaliero.

Le grida della donna mettevano in fuga il malvivente che si dileguava velocemente per le vie del centro. Fortunatamente, proprio in quel momento, transitava in loco una pattuglia della Sezione Radiomobile che lo intercettava e, dopo un breve inseguimento, lo raggiungeva e, dopo averlo disarmato, lo immobilizzava, traendolo in arresto.

Dopo il fotosegnalamento l’autore della tentata rapina è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.