Magliano Sabina, al Teatro Manlio torna il musical “Forza venite gente”

RIETI - Dopo una lunga pausa a seguito della pandimia, la compagnia dei "Saltatempo" torna sul palco del Teatro Manlio di Magliano Sabina con un musical già interpretato, con grande successo e apprezzamento da parte del pubblico, "Forza venite gente" lavoro liberamente adattato all'opera originale di Castellacci e Paulicelli. Il musical, rivisto e migliorato in ogni suo aspetto, vedrà gli attori, al contrario di venti anni fa, recitare e cantare dal vivo e non con voce registrate come nella prima uscita. Due saranno le occasioni per assistere allo spettacolo: sabato 23 marzo alle ore 21 e domenica 24 marzo alle 17.30. I biglietti (costo 10 euro) possono essere prenotati al numero 3208148827.

