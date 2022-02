Martedì 15 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Gli over 50, per entrare sul posto di lavoro, da questa mattina, dovranno mostrare obbligatoriamente il Super Green pass, cioè la versione ottenibile solo attraverso vaccinazione o guarigione. Ma in provincia di Rieti sono ancora circa 7mila i residenti con più di 50 anni a essere sprovvisti della certificazione verde rafforzata. Il numero delle persone che hanno deciso di avviare il ciclo nell’ultimo mese, quando cioè è stato disposto l’obbligo per i lavoratori a partire dal 15 febbraio, sono aumentati, anche se la progressione non è stata troppo veloce. Nei 30 giorni appena trascorsi sono stati 1.800 gli over 50 che hanno effettuato la prima dose: 190 nell’ultima settimana e 9 nella giornata di domenica. Il 5 febbraio erano 8mila i reatini ultracinquantenni che dovevano ancora vaccinarsi e, dati alla mano, in questi 10 giorni sono stati circa 700 i cittadini che hanno vinto le loro resistenze e hanno deciso di dire sì all’immunizzazione che diventa obbligatoria per poter proseguire a lavorare. Nei municipi e presso la Asl di Rieti non si registrano problemi. Nel Comune di Rieti, ad esempio, tutti i dipendenti sono in possesso di Super Green pass e stessa cosa vale per l’azienda sanitaria reatina. I controlli da questa mattina verranno eseguiti tramite totem o, nei casi in cui non sia previsto, da personale dedicato. Nonostante i dati delle vaccinazioni confermino una progressione costante, la cifra di over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo resta ancora alta. Il contatore complessivo, segna 272mila somministrazioni eseguite nel territorio della provincia di Rieti. Le terze dosi sono 66mila e le prime 104mila. Sono quindi 103mila i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale primario. Questi risultati hanno indotto la direzione aziendale della Asl di Rieti a rimodulare gli orari dei centri della provincia. Da oggi, infatti, resterà attivo solo l’ex Bosi Rieti-Cittaducale, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16. Chiuderanno i battenti fino a nuova necessità sia la Caserma Verdirosi che il centro vaccinale della Sabina Amazon di Passo Corese.