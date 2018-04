RIETI - Gli studenti del Liceo Artistico al Polo didattico di Rieti tornano a far sentire la loro voce sul problema della palestra che va avanti da 12 anni. Dal 2006 il Liceo Artistico risiede al Polo Didattico di Rieti, luogo in cui sin dall’inizio non era stato individuato uno spazio adatto alla costruzione di una palestra - afferma in una nota Ivan Braconi, rappresentante d’Istituto e Consulta del Liceo Artistico A. Calcagnadoro eletto a nome di Controvento - Dopo dodici anni di promesse, dodici anni di prese in giro e dodici anni di ingiustizie, la mia scuola, come tutte le altre scuole del complesso, non ha un luogo sicuro e appropriato in cui svolgere attività fisica. Dopo ripetute manifestazione, incontri in provincia e scadenze mai rispettate, il Liceo Artistico dice basta. Durante l’ultimo sopralluogo a cui ho partecipato, risalente ormai a circa un mese fa, ci è stato dimostrato che i lavori della palestra erano quasi giunti al termine; adesso mi chiedo - conclude la nota - qual è il motivo per cui la struttura non ci è ancora stata consegnata? Quanto altro ancora dobbiamo aspettare per poter usufruire di un nostro diritto?».

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



