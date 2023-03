Anche a Stimigliano sarà inaugurata una panchina rosa

RIETI - “Prevenire è meglio che curare”. Con questo popolare slogan l’amministrazione comunale di Stimigliano installerà domani una Panchina Rosa per ribadire l'importanza della prevenzione.

L' amministrazione comunale in collaborazione con la Lilt, Donne in Rete, Sagra dei Dolci e Pro Loco in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica domani alle 11 presso la piazzetta del comune posizionerà la panchina rosa aderendo alla Campagna Nastro Rosa - un invito a curare se stessi.

Il sindaco «Oltre alle associazioni che hanno aderito all'iniziativa – dice il sindaco Franco Gilardi- voglio ringraziare le nostre due consigliere comunali donne, Cinzia Corsi e Paola Montali per aver organizzato una giornata che vuole ribadire l'importanza della prevenzione».

Alla giornata oltre il sindaco Gilardi e le due consigliere Corsi e Montali prenderanno parte Enrico Zepponi presidente Lilt privinciale e Luciano Fabrizi della Lilt Sabina.La Consigliera Corsi ha comunicato che sono già in calendario giornate di screening oncologico per i cittadini di Stimigliano in collaborazione con la Lilt. Per informazioni coi si può rivolgere in Comune.